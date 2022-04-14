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Трое пострадавших на границе продолжают получать стационарное лечение

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр Министерства здравоохранения сообщает, что по состоянию на 21 час 13 апреля в Лейлекском Центре общеврачебной практики продолжают получать стационарную помощь трое пострадавших, один пострадавший в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время в хирургическом отделении Лейлекского Центра общеврачебной практики находятся трое пострадавших.

1. Э.М., 1999 года рождения (военнослужащий). Диагноз: огнестрельное оскольчатое ранение (инородное тело - дробь) средней трети бедра, промежности и стопы. Состояние средней тяжести;

2. О.З., 1992 года рождения. Диагноз: огнестрельное оскольчатое ранение (инородное тело - дробь) подколенной области справа. Состояние средней тяжести;

3. Б.Т., 1972 года рождения. Диагноз: огнестрельная касательная рана ягодичной области справа. Состояние удовлетворительное.

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения в ЦОВП Лейлек имеются в достаточном количестве. Медицинский персонал работает в усиленном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/416793
Теги:
Лейлекский район, Кыргызстан, пострадавшие, Минздрав
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