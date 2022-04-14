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Тимур Файзиев прокомментировал свое отстранение от строительства Асмана

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- Наталья Крайнова
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Предприниматель Тимур Файзиев прокомментировал ситуацию с отстранением его от должности руководителя Государственной дирекции по строительству города Асмана в селе Тору-Айгыр на Иссык-Куле. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Хотел бы поблагодарить каждого из вас за поддержку и поблагодарить руководство нашей страны за оказанное доверие. Не первый год мы успешно занимаемся частным бизнесом, что поспособствовало получить государственную задачу. Каждый из нас заинтересован в процветании Кыргызстана, поэтому я так же, как и прежде, продолжу вести предпринимательскую и общественную деятельность", - написал Тимур Файзиев.


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URL: https://www.vb.kg/416799
Теги:
строительство, Иссык-Куль
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