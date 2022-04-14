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Прошла презентация видео: Женская инвалидность не исключение, а норма жизни

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошел тренинг под названием "Корректное понимание инвалидности в СМИ. Терминология", где приняли участие журналисты и гражданские активисты с инвалидностью.

В качестве тренеров перед участниками выступили председатель ОО "Равенство" Гульмира Казакунова, председатель ОФ New Age Оскар Райс. Спикеры рассказали о подходах к инвалидности и стереотипах, о правилах этикета при общении с людьми с инвалидностью.

Журналисты сыграли в ролевую игру "Жизнь", где испытали на себе с какими трудностями и сложностями приходится сталкиваться людям с инвалидностью.

В конце организаторы презентовали видеоматериал "Женская инвалидность не исключение, а норма жизни" о том, что у каждого человека есть право реализовать себя в разных сферах жизни.


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URL: https://www.vb.kg/416801
Теги:
Бишкек, журналисты, ЛОВЗ
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