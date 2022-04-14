Созданы крошечные роботы, которые помогут лечить синдром Денди-Уокера

Компания Bionaut Labs совместно с сотрудниками Исследовательского института Макса Планка смогли создать роботов, работающих в человеческом мозге. Об этом сообщает "Хайтек".

Разработку пока была проверена только на овцах и свиньях, но с ними ничего не случилось, и ученые уверяют - эти роботы совершенно безопасны и для человека.

Применять роботов планируется для удаления опасного скопления жидкости в мозге, отмечают исследователи, кроме того, микророботы также будут лечить детский синдром Денди-Уокера.