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Созданы крошечные роботы, которые помогут лечить синдром Денди-Уокера

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- Айжан Мамбеталиева
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Компания Bionaut Labs совместно с сотрудниками Исследовательского института Макса Планка смогли создать роботов, работающих в человеческом мозге. Об этом сообщает "Хайтек".

Разработку пока была проверена только на овцах и свиньях, но с ними ничего не случилось, и ученые уверяют - эти роботы совершенно безопасны и для человека.

Применять роботов планируется для удаления опасного скопления жидкости в мозге, отмечают исследователи, кроме того, микророботы также будут лечить детский синдром Денди-Уокера.


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URL: https://www.vb.kg/416806
Теги:
наука, в мире, робот
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