Названа самая актуальная обувь на весну и лето 2022 года

По версии журнала Vogue это обувь на платформе. О тренде рассказала журналистка Элис Кэри в своей колонке для британской версии журнала Vogue.

Как отмечает автор материала, ранее туфли на высокой платформе и каблуках были характеры для американской певицы Леди Гаги: знаменитость часто выходила в свет в ботильонах-стрипах. Однако в текущем году тренд получил более широкое распространение благодаря известным дизайнерам. Кэри заметила упомянутые модели во многих модных коллекциях популярных дизайнеров.

Внимание к тренду вновь повысилось после свадьбы сына футболиста Дэвида Бекхэма Бруклина. Его невеста, дочь американского миллиардера Никола Пельтц, выбрала для церемонии силуэтное платье и массивные туфли Versace Medusa Aevitas.