В Великобритании обсудили вопрос восстановления КР статуса Good Delivery

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Великобритании Улан Джусупов встретился с исполнительным директором и главным юристом Лондонской Ассоциации рынков драгоценных металлов (LBMA) Сахилой Мирза. Стороны обсудили вопрос восстановления Кыргызстаном статуса "надежного поставщика" (Good Delivery). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Посол Улан Джусупов проинформировал о том, что со стороны АО "Кыргызалтын" выполняются все необходимые меры и требования по нормам и стандартам LBMA. Было заверено, что впредь кыргызская сторона будет строго соблюдать правила и выполнять процедуры в необходимые сроки.

Джусупов сообщил также о достижении мирового соглашения между правительством Кыргызстана и Centerra Gold и урегулировании разногласий по управлению компанией "Кумтор Голд". Отмечено, что кыргызская сторона готова к полному соблюдению своих обязательств по соглашению и рассчитывает на выполнение обязательств со стороны Centerra Gold. Глава нашей дипмиссии подчеркнул, что согласование и урегулирование претензий сторон по Кумтору будет способствовать восстановлению доверия и интереса зарубежных инвесторов к сотрудничеству с Кыргызстаном.

Сахила Мирза выразила благодарность за тесное взаимодействие с LBMA и отметила усилия кыргызской стороны по снятию имеющихся вопросов. Она выразила надежду на то, что Кыргызстан продолжит вносить существенный вклад в повышение доверия к списку благонадежных поставщиков Good Delivery.