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Еще один способ замедлить старение мозга назвали ученые

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- Айжан Мамбеталиева
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Исследование было опубликовано в психологическом журнале Frontiers in Psychology.

Команда российских исследователей и ученых из Нортумбрийского университета (Великобритания) пришла к выводу, что у билингвальных людей медленнее стареет мозг, а это значит, что у них в старости будет меньше когнитивных нарушений.

В исследовании принимали участие 63 человека старше 60 лет. В ходе эксперимента билингвы лучше справились с задачами на концентрацию внимания, чем их ровесники, владеющие одним языком. Чем выше уровень языка и чем дольше продолжительность обучения, тем лучше был результат участников, при этом большую роль сыграл именно первый фактор.

Ученые отметили, что двуязычные люди постоянно переключаются между двумя лингвистическими системами, они постоянно сталкиваются с ситуациями конфликта и выбора. Тем самым это увеличивает их когнитивный резерв.

В исследовании также говорится, что скорость старения мозга у всех разная. Зависит она от когнитивного резерва человека, то есть способности головного мозга справляться с повреждениями и сохранять уровень оптимальной работы. Чем больше резерв, тем мягче возрастные изменения.

На формирование резерва на протяжении всей жизни влияют такие факторы, как физическая активность, питание, тип досуга, уровень образования. Чем больше нейронных сетей выстраивается в мозге в ответ на внешние стимулы, тем они сложнее.

Отмечается, что когнитивное старение пагубно влияет на работу мозга: скорость обработки информации снижается, кратковременная и эпизодическая память становятся хуже, теряется контроль над языковыми навыками и визуально-пространственными функциями. На нейронном уровне этот процесс проявляется в анатомических изменениях в сером и белом веществе в определенных отделах мозга.


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URL: https://www.vb.kg/416811
Теги:
наука, в мире
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