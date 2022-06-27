"Бишкекглавархитектура" дала разрешение на незаконное строительство?

Жители столичного жилмассива "Ынтымак" неоднократно обращались к руководству страны по поводу законности выдачи разрешительных документов на строительство многоквартирного дома по улице Ветеринарная, 14.

Как отмечают жители, указанная местность находится в "зеленой зоне", где запрещено строительство высоток. Кроме того, этот земельный участок в зоне плохой сейсмологической устойчивости. Также возле участка проходит высоковольтная линия.

По словам жителей, все разрешительные документы строительная компания получила коррупционным методом, дав долю учреждению "Бишкекглавархитектура" и другим соответствующим службам.

Следует отметить, что в 2018 году были предприняты попытки по получению разрешительных документов коррупционным методом со стороны строительной компании Urbis lkz для строительства многоэтажки на этой местности. Но в связи с недовольством жителей все процедуры были приостановлены. Однако в 2022 году компания вновь возобновила свои действия.

Жители выражают свое недовольство действиями "Бишкекглавархитектуры" и других служб, которые выдали документы строительной компании. Также жители уведомляют, что будут проводить акции и митинги возле столичного муниципалитета и отстаивать свои требования.