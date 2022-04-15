Одна из достопримечательностей Оша находится в ужасном состоянии

Жители Оша делятся фотографиями трехэтажного этнокомплекса в виде юрты, который расположен в центральной части города. По словам автора фото, в 2018 году он был передан музейному комплексу "Сулайман Тоо" и с тех пор никто не следит за его внешним видом.

"Это было сердце и гордость Оша, сколько туристов приезжало и восхищались этим местом. Когда комплексом руководила Патила Жусуева все было по-другому. Прежнее руководство просит вернуть в их полномочия управлением культурным центром, но им не разрешают. Что будет с трехэтажной юртой?"- задается вопросом автор.