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Одна из достопримечательностей Оша находится в ужасном состоянии

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- Назгуль Абдыразакова
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Жители Оша делятся фотографиями трехэтажного этнокомплекса в виде юрты, который расположен в центральной части города. По словам автора фото, в 2018 году он был передан музейному комплексу "Сулайман Тоо" и с тех пор никто не следит за его внешним видом.

"Это было сердце и гордость Оша, сколько туристов приезжало и восхищались этим местом. Когда комплексом руководила Патила Жусуева все было по-другому. Прежнее руководство просит вернуть в их полномочия управлением культурным центром, но им не разрешают. Что будет с трехэтажной юртой?"- задается вопросом автор.


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URL: https://www.vb.kg/416831
Теги:
Ош, туризм, культура
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