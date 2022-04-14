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В доме жителя села Сары-Камыш обнаружено незаконно хранимое оружие

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- Асия Канаева
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В Иссык-Кульском районе в доме жителя села Сары-Камыш обнаружено и изъято незаконно хранимое оружие. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Сотрудники Иссык-Кульского РОВД получили информацию о том, что на территории района гражданин азиатской внешности хранит у себя в кашаре огнестрельное оружие. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 267, часть 2 УК КР.

На основании постановления Иссык-Кульского районного суда в доме, принадлежащем гражданину А.А., 1983 года рождения, был проведен обыск. Обнаружены и изъяты одна единица гладкоствольного, две единицы двуствольного нарезного оружия, патроны, пули, предмет, похожий на взрывчатое вещество, различное снаряжение (порох, дробь, капсюль-воспламенитель).

В настоящее время подозреваемый передан в следственную службу Иссык-Кульского РОВД. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/416832
Теги:
Иссык-Кульская область, оружие, УВД
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