В доме жителя села Сары-Камыш обнаружено незаконно хранимое оружие

В Иссык-Кульском районе в доме жителя села Сары-Камыш обнаружено и изъято незаконно хранимое оружие. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Сотрудники Иссык-Кульского РОВД получили информацию о том, что на территории района гражданин азиатской внешности хранит у себя в кашаре огнестрельное оружие. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 267, часть 2 УК КР.

На основании постановления Иссык-Кульского районного суда в доме, принадлежащем гражданину А.А., 1983 года рождения, был проведен обыск. Обнаружены и изъяты одна единица гладкоствольного, две единицы двуствольного нарезного оружия, патроны, пули, предмет, похожий на взрывчатое вещество, различное снаряжение (порох, дробь, капсюль-воспламенитель).

В настоящее время подозреваемый передан в следственную службу Иссык-Кульского РОВД. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется следствие.