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Две бригады НИИХСТО 10 часов боролись за жизнь уникальной пациентки

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- Нина Ничипорова
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Кардиохирурги Научно–исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов совместно с врачами Клинической больницы управления делами президента провели одномоментно четыре операции - две на сердце и две на брюшной полости - просто уникальной пациентки из Лейлекского района, 54–летней Буларжан Эльчиевой.

Мы встретились с Буларжан на пороге палаты НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, где она сейчас лежит.

- После операции, точнее нескольких, прошло семь дней. И вроде бы надо соблюдать еще режим, покой. А я не могу усидеть на месте, не верю, что могу свободно и легко дышать, что боль ушла. Не бегаю еще, конечно, но сама могу ходить. Жалею, что раньше не согласилась на операцию. Не мучилась бы три года, - так радостно и искренне может говорить человек, который всего лишь семь дней был, как говорится, на грани двух миров.

- Одышка замучила, голова постоянно кружилась. Несколько шагов сделать не могла. Поэтому, наверное, мне сейчас так хочется ходить, свободно дышать, - говорит она. - Родные настаивали на операции, и я решилась. В придачу к сердечным бедам ошские врачи обнаружили в печени огромную эхинококковую кисту и сказали, что без операции не обойтись, дали направление в этот институт. Честно сказать, мне было так плохо, что стало даже все равно: будь что будет.

По словам Жамалбека Ашимова, заместителя директора по научной работе НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, у пациентки был ревматический порок сердца, стеноз и недостаточность митрального клапана.

- Болезнь прогрессировала и в скором времени привела бы к острой сердечной недостаточности, а ее последствия - это летальный исход. В такой ситуации только хирургическое лечение, причем выполненное в экстренном порядке, позволяет спасти жизнь человека, - пояснил он.

- Когда створки митрального клапана смыкаются неплотно, то возникает обратный ток крови из левого желудочка в левое предсердие. Из–за этого появляются нехватка кислорода и учащенное сердцебиение, слабость, - добавил Жамалбек Исабекович. - Мы заменили больной не только митральный клапан, но сделали пластику еще и трехстворчатого. То есть капитально и надежно починили сердце.

Но Буларжан, можно сказать, уникальная пациентка, в том смысле, что жила с двумя болезнями, и обе угрожали ее жизни: с изношенными клапанами сердца и эхинококкозом печени, достигшим таких огромных размеров, что эхинококковая киста могла разорваться в любую секунду. В придачу у нее обнаружилась еще и пупочная грыжа. В общем, целый букет.

- Мы решили одномоментно провести сразу все четыре операции - на двух клапанах сердца, печени и удалить грыжу. Поскольку после операции на сердце больная должна принимать антикоагулянты, то, стало быть, остальные пришлось бы отложить на неопределенное время, так как слишком высоким был риск кровотечения, но с эхинококкозом тянуть тоже было нельзя. Поэтому мы решили устранить сразу все патологии, угрожающие жизни пациентки, - сказал Жамалбек Ашимов.

- Когда Жамалбек Исабекович позвонил нам, рассказал о больной и предложил прооперировать ее вместе, мы, конечно, сразу согласились. Другого выхода в этой ситуации действительно не было, - говорит директор Клинической больницы управления делами президента Расул Султангазиев.

Другого ответа от Расула Абалиевича и не ожидали. В силу своего характера, профессионального долга он всегда готов помочь больному. По словам коллег, Султангазиев просто уникальный специалист, хирург с богатейшим опытом. Провел не одну тысячу операций, благодаря которым сотни обреченных пациентов были спасены.

- Эхинококковая киста была уже таких больших размеров - около пятнадцати сантиметров и могла лопнуть в любой момент. А это - диссеминация всех органов, то есть множественное поражение эхинококком всего организма. Спасти человека в таком случае практически невозможно. С образованием многочисленных кист в организме бороться практически нереально. Человек обречен на мучительную смерть.

Оперировали две бригады поэтапно. Сначала Жамалбек Ашимов и кардиохирург Жаныбек Гайбылдаев работали на сердце. А затем Расул Абалиевич и вся его команда - заведующий отделением Клинической больницы управления делами президента Азат Тогочуев, хирург - второй ассистент Мээрим Атабекова и операционная медсестра Эсенгул кызы Замира - приступили к следующему этапу этой большой операции - к удалению эхинококковой кисты. Сама операция по удалению кисты технически ювелирная, тем более если учесть еще и ее гигантские размеры, и крайне сложную локализацию. За такую операцию возьмутся немногие хирурги в стране. Уж слишком высокие профессиональные требования такие вмешательства предъявляют им. Такую операцию не всегда удается выполнить идеально из–за высокой вероятности повреждения сосудов, желчных протоков, оболочки самой кисты.

- Мы выбрали в этом случае технически более сложный для нас, хирургов, метод - идеальную эхинококкэктомию. Но более эффективный и надежный для пациента, когда киста удаляется без вскрытия первой ее хитиновой оболочки, а вместе с фиброзной капсулой, другой ее оболочкой. В этом случае меньше риск, что в печени останутся микроскопические сколлексы - личинки ленточного червя, которые находятся в кисте, а значит, не будет рецидивов этого страшного и коварного заболевания, - пояснил Расул Абалиевич. - Много времени ушло на то, чтобы отделить капсулу от нижней полой вены и левой печеночной вены. Это большие кровеносные сосуды, которые, не дай Бог, задеть, больной может остаться на операционном столе.

Хирурги провели безупречно не только идеальную эхинококкэктомию, но и герниопластику, то есть убрали пупочную грыжу и укрепили слабое место сеткой - имплантом. Кстати, хирурги больницы управления делами президента эту дорогую сетку подарили пациентке, как они сказали, за ее мужество.

Операция - все ее четыре этапа - длилась более десяти часов. Был высоким и анестезиологический риск. Но заведующий отделением НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Бекболот уулу Нурболот, анестезиолог этого отделения Руслан Саадабаев и Эсен Жээнбеков, анестезиолог больницы управления делами президента учли степень всех сложностей операции и четко рассчитали дозу и время наркоза. Больная вышла из него после десятичасовой операции без проблем.

Кардиохирурги и сама больная просили передать спасибо всем, кто оказал материальную поддержку, в частности, Зумрият Резахановой, матери сиамских близнецов Зиты и Гиты. Ее благотворительный фонд оплатил половину стоимости операции на сердце.

- У меня сейчас такой прилив сил и энергии, все как–то складывается легко благодаря моим докторам, - призналась Буларжан.

- А для нас всех главная награда - жизнь нашей пациентки. Это тоже дает прилив сил и энергии, - от имени бригады врачей сказал Жамалбек Ашимов.


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URL: https://www.vb.kg/416835
Теги:
операция, Бишкек, Кыргызстан, кардиология
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