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В Кыргызстане период с 1 по 9 мая 2022 года объявлен нерабочими днями

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- Назгуль Абдыразакова
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На очередном заседании кабинета министров одобрен проект решения о переносе выходных дней в мае текущего года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Согласно документу, для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, предлагается установить выходными днями с 1 по 9 мая 2022 года и перенести выходной день 30 апреля (суббота) – на рабочий день 4 мая (среда), выходной день 14 мая (суббота) – на рабочий день 6 мая (пятница). Одновременно с этим, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, рекомендовано перенести выходные дни в мае 2022 года согласно принятому кабмином решению.


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URL: https://www.vb.kg/416836
Теги:
праздник, Кыргызстан, Кабинет министров, каникулы
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