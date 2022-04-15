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Большинство читателей vb.kg против 12-летнего образования. Результат опроса

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- Наталья Крайнова
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Большая часть читателей vb.kg, принимавших участие в опросе проголосовали против введения в Кыргызстане 12-летнего образования.

Напомним, министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев сообщил, что намерен ввести 12-летнее образование в школах республики. По его словам, это необходимо для приведения отечественной системы образования к международным стандартам.

Редакция vb.kg проводила свой опрос о необходимости такого нововведения.

Только 10 процентов опрошенных читателей vb.kg поддерживают мнение министра. А большая часть – 86 процентов опрошенных, считают, что существующей системы 11 классов вполне достаточно.

Кроме голосования некоторые читатели поделились своим мнением в комментариях наших социальных сетях.

"Лишний год в школе - это лишняя нагрузка на всех - и на бюджет, и на родителей. Лишний год ничего не даст. Прежде чем приводить образование на мифический международный уровень надо поднять зарплату учителям, чтобы учителями были умные люди, а не те, которым просто больше идти некуда. Нормальный человек не будет работать учителем за нищенскую зарплату", - считает один из участников опроса.

"Поступающих в зарубежные, не российские вузы не больше 300-400 человек в год. Тогда зачем мучить остальных 63 000 выпускников?", - считает другой пользователь.

"Никто почему-то не думает о том, что и сейчас школы почти все перегружены, некоторые больше, чем в два раза. Если добавить ещё и нулевые классы, то куда их сажать? В вечернюю смену учиться? По школе сейчас передвигаться сложно во время перемен. А их всё грузят, грузят. Строят вокруг дома, много-много, а школы не строят к ним. Решите проблему с наполнением школ, а потом уже другие задачи решайте", - пишет читательница.

"Школ мало, места ограничены, классы переполнены, в школьных учебниках неразбериха... С такими индикаторами, не стоит начинать 12-летнее образование. Непонятно одно, как вы такое число школьников поместите в школу, обеспечите учебниками. Родители практически за свой счёт покупают учебники и т.п.", - также отмечает участник дискуссии.


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URL: https://www.vb.kg/416839
Теги:
Министерство образования, образование, опрос, школа
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