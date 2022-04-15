В Таласе член "Йакын-Инкар" отрекся от экстремистских взглядов

Сотрудники ГКНБ убедили жителя Бакай-Атинского района Таласской области отречься от радикальных взглядов и выйти из запрещенного течения "Йакын Инкар". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гражданин Т.К. в 2014 году был завербован неизвестными эмиссарами в ряды РЭТ "Йакын Инкар" и активно занимался пропагандой и распространением запрещенной литературы.

Житель Таласа признал ошибочность выбранного им религиозного направления и призвал граждан Кыргызстана не поддаваться незаконным призывам членов "Йакын Инкар".