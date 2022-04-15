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В Таласе член "Йакын-Инкар" отрекся от экстремистских взглядов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники ГКНБ убедили жителя Бакай-Атинского района Таласской области отречься от радикальных взглядов и выйти из запрещенного течения "Йакын Инкар". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гражданин Т.К. в 2014 году был завербован неизвестными эмиссарами в ряды РЭТ "Йакын Инкар" и активно занимался пропагандой и распространением запрещенной литературы.

Житель Таласа признал ошибочность выбранного им религиозного направления и призвал граждан Кыргызстана не поддаваться незаконным призывам членов "Йакын Инкар".


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URL: https://www.vb.kg/416842
Теги:
ГКНБ, Таласская область, Йакын инкар
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