Высокий уровень официальной безработицы наблюдается в Баткенской области

В первом квартале текущего на учете в службах занятости состояло 101,7 тысячи человек, из них имеющих официальный статус безработных - 76,9 тысячи граждан. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По данным Нацстаткомитета, экономически активное население в Кыргызстане составляет 2 миллиона 595,4 тысяч человек, численность занятого населения – 2 миллиона 445,2 тысяч человек.

В первом квартале уровень безработицы по республике составил 3% от числа экономически активного населения.

Высокий уровень официальной безработицы наблюдается в Баткенской (6,1%) и Джалал-Абадской (5%) областях. Низкий уровень безработицы - в городе Бишкек (1,3%) и Чуйской области (1,6%).

Количество вакантных рабочих мест, заявленных в службы занятости, составило 4,9 тысяч единиц, в их числе преобладал спрос на рабочие специальности. На одно свободное рабочее место претендовало 28 человек.

За первые три месяца текущего года в службы занятости Минтруда обратилось 44,5 тысяч человек. В настоящее время трудоустроены 3,4 тысяч граждан, остальным даны консультации по вопросам законодательства о труде и занятости, возможности профобучения и переобучения, по выбору профессии.

1644 человек были направлены на профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям - газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со знанием 1С, повар, швея, портной, офис-менеджер, электромонтажник, водитель. На оплачиваемые общественные работы направлено 2450 человек. 157 граждан получают пособие по безработице.