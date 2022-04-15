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Новый директор "Тазалыка" прокомментировал ситуацию с забастовкой

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- Бакыт Басарбек
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Новый директор МП "Тазалык" Султан Алыбаев прокомментировал vb.kg ситуацию с забастовкой сотрудников предприятия. Прежнего главу Азата Сагынова, напомним, уволили после поступивших жалоб.

По словам Алыбаева, сегодня на встрече с сотрудниками "Тазалыка" они пришли к определенному консенсусу.

"На встречу приехал и вице-мэр города Жамалбек Ырсалиев, который пообещал в самое ближайшее время решить проблему заработной платы. Также он заверил, что решит вопрос и с финансированием ремонта машин. Проблемы есть и их надо решать, на чем я и сосредоточусь", - сказал новый директор предприятия.

Отметим, ранее в Бишкеке часть сотрудников "Тазалыка" вышли на забастовку из-за задержек заработных плат и проблем с финансированием ремонта машин.


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URL: https://www.vb.kg/416851
Теги:
забастовка, Кыргызстан, Тазалык
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