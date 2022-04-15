УВД Иссык-Куля расследует дело об изнасиловании 16-летней девочки с ДЦП

В последнее время в социальных сетях публикуется несоответствующая информация по факту изнасилования несовершеннолетней в Тюпском районе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области. В связи с этим управление региона области информирует о ходе расследования факта беременности 16-летней девочки с инвалидностью на территории данного района.

По данным пресс-службы, 1 апреля в ОВД района поступило сообщение от Тюпского районного управления труда и социального обеспечения, и миграции о том, что 16-летняя несовершеннолетняя с инвалидностью встала на учет по беременности в территориальной больнице.

В рамках досудебного производства было проведено освидетельствование несовершеннолетней, назначены все необходимые судебно-медицинские, биологические, психолого-психиатрические экспертизы. Были допрошены родственники несовершеннолетней, а также другие лица. Был назначен законный представитель потерпевшей.

5 апреля представители Ассоциации акушеров-гинекологов Кыргызстана из Бишкека провели консилиум в Иссык-Кульской областной объединенной больнице по состоянию здоровья девочки. В своём заключение они дали рекомендацию усилить над ней уход и лечение. Со слов врачей-гинекологов областной больницы, у несовершеннолетней в тот же день началось кровотечение, в связи с чем была проведена неотложная операция методом кесарево сечения.

Для прозрачности и объективности расследования данного факта работа ведется во взаимодействии с ОФ "Лига защитников прав ребёнка", "Альянс" по репродуктивному здоровью, Центром помощи детям при мэрии города Каракола, Национальной сетью "Жанырык", при координации заместителя полномочного представительства Иссык-Кульской области Эльмиры Усеновой.

Руководство УВД заверяет всех граждан, активистов и СМИ о том, что расследование данного уголовного дела будет проводится в рамках действующего законодательства КР и просит не обращать внимания к различным фейковым, недостоверным и публикациям по данному факту.