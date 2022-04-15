Права и возможности женщин Кыргызстана будут расширены

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев провел встречу с членами рабочей группы организации объединенных наций (ООН), готовящих доклад о борьбе с насилием в отношении женщин и девочек в Кыргызской Республике для 50-й сессии Совета по правам человека ООН, который состоится в июне 2023 года.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Базарбаев от имени кабинета министров поблагодарил членов рабочей группы за проведенную 2-недельную работу в стране по сбору и анализу информации по данной тематике.

"В течение 12 дней рабочая группа посетила государственные учреждения, кризисный центр "Аялзат" в городе Бишкеке, женскую колонию в селе Степном, среднюю школу № 87 в жилмассиве "Келечек", 3-ю городскую больницу, встретилась с судьями Верховного суда, посетила Иссык-Куль и город Ош, чтобы встретиться с местными властями, собирая информацию в области ликвидации дискриминации в отношении женщин и девочек из первых рук", - сказал министр.

Эксперты рабочей группы в своем выступлении выразили поддержку инициативам Кыргызской Республики, направленным на развитие и укрепление законодательной базы призванных на защиту прав женщин и девочек, а также их активное участие в общественно-политической жизни страны.

В тоже время эксперты выразили обеспокоенность растущим религиозным радикализмом в регионах страны и последствиями этого процесса, которые негативно отражаются на роли женщин в семье.

В тоже время члены рабочей группы рекомендовали чутко реагировать на факты насилия в отношении женщин и девочек.

"Мы обеспокоены ограниченным исполнением временных охранных ордеров, отсутствием поддержки жертв и препятствиями, чинимыми женщинам и девочкам, желающим получить доступ к правосудию в случаях гендерного насилия".

Министр отметил, что государство разработало инициативы ставящих целью усиление мер по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, а также меры, которые должны стимулировать раскрытие потенциала женщин.

"Завершена разработка очередной долгосрочной Национальной стратегии по достижению гендерного равенства до 2030 года, включающей 5 приоритетных направлений:

-расширение экономических возможностей женщин;

-культурную политику и функциональное образование;

- защиту от гендерной дискриминации и справедливое правосудие;

- женское политическое участие;

- регуляторную политику, которая в настоящее время находится на стадии рассмотрения и принятия в ближайшее время кабинетом министров КР",- сказал Кудайберген Базарбаев.