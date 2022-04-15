В городе Бурса прошла выставка художников тюркского мира

14-15 апреля в городе Бурса - культурной столице тюркского мира 2022, прошла выставка-встреча художников тюркского мира. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Канат Мамбеталиев.

По его данным, художники из стран ТЮРКСОЙ представили уникальные работы, посвященные различным аспектам жизни тюркских народов. Выставка была организована мэрией города Бурса и ТЮРКСОЙ. Подводя итоги выставки, генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев наградил отличившихся участников выставки медалями, ценными подарками и денежными призами. Участники выставки достигли предварительной договоренности о следующей встрече-выставки в Кыргызстане.