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В городе Бурса прошла выставка художников тюркского мира

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- Назгуль Абдыразакова
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14-15 апреля в городе Бурса - культурной столице тюркского мира 2022, прошла выставка-встреча художников тюркского мира. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Канат Мамбеталиев.

По его данным, художники из стран ТЮРКСОЙ представили уникальные работы, посвященные различным аспектам жизни тюркских народов. Выставка была организована мэрией города Бурса и ТЮРКСОЙ. Подводя итоги выставки, генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев наградил отличившихся участников выставки медалями, ценными подарками и денежными призами. Участники выставки достигли предварительной договоренности о следующей встрече-выставки в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/416854
Теги:
выставка, Турция, художник, Кыргызстан, Султан Раев
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