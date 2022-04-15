Из сирийских лагерей беженцев эвакуировали домой еще 10 российских детей

Из сирийских лагерей беженцев эвакуировали на родину еще 10 российских детей. Как сообщает сайт НТВ, самолет, на котором вывезли из Сирии российских детей, приземлился в ночь на пятницу в подмосковном аэропорту Чкаловский. В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ сообщили, что на родину вернули 10 российских детей в возрасте от 5 до 17 лет, находившиеся в лагере беженцев Рож. Во время перелета детей сопровождали врачи и психологи.

После приземления спецборта МЧС, ребят отправили в одну из московских больниц, где они пройдут медицинское обследование и, при необходимости, лечение. Позже их передадут под опеку родственников. В пресс-службе детского омбудсмена пояснили, что ребят отправят в ХМАО, Дагестан и Адыгею, Тюменскую и Калужскую области.

Работа по возвращению на родину российских детей, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года по поручению президента РФ. С тех пор домой помогли вернуться десяткам российских детей. Работа по возвращению детей в Россию продолжится. В феврале спецрейсом доставили 14 российских детей, находившихся в Сирии в лагерях беженцев.

Напомним, что в лагерях беженцев в СИрии находятся десятки детей и женщин из Кыргызстана, ногие из которых хотели бы вернуться домой.