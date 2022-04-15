Погода
$ 85.25 - 86.25
€ 94.07 - 95.07

Из сирийских лагерей беженцев эвакуировали домой еще 10 российских детей

113  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из сирийских лагерей беженцев эвакуировали на родину еще 10 российских детей. Как сообщает сайт НТВ, самолет, на котором вывезли из Сирии российских детей, приземлился в ночь на пятницу в подмосковном аэропорту Чкаловский. В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ сообщили, что на родину вернули 10 российских детей в возрасте от 5 до 17 лет, находившиеся в лагере беженцев Рож. Во время перелета детей сопровождали врачи и психологи.

После приземления спецборта МЧС, ребят отправили в одну из московских больниц, где они пройдут медицинское обследование и, при необходимости, лечение. Позже их передадут под опеку родственников. В пресс-службе детского омбудсмена пояснили, что ребят отправят в ХМАО, Дагестан и Адыгею, Тюменскую и Калужскую области.

Работа по возвращению на родину российских детей, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года по поручению президента РФ. С тех пор домой помогли вернуться десяткам российских детей. Работа по возвращению детей в Россию продолжится. В феврале спецрейсом доставили 14 российских детей, находившихся в Сирии в лагерях беженцев.

Напомним, что в лагерях беженцев в СИрии находятся десятки детей и женщин из Кыргызстана, ногие из которых хотели бы вернуться домой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416855
Теги:
Сирия, беженцы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  