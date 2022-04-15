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Пограничники пресекли незаконный ввоз огурцов, селитры и конфет

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- Назгуль Абдыразакова
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С 14 по 15 апреля пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли несколько попыток незаконного провоза контрабандного груза через границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 14 апреля в местности Чон-Талаа Баткенского района пограничный наряд Баткенского пограничного отряда задержал две автомашины Hyundai Porter под управлением граждан Кыргызской Республики Б.Э., 1987 г.р., и Г.М.у., 1992 г.р., которые пытались завезти из Таджикистана в Кыргызстан более 2400 кг огурцов, выращенных в Таджикистане.

15 апреля в селе Ак-Турпак Баткенского района пограничный наряд задержал автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина Кыргызской Республики О.А., 1993 г.р.

Автомашина находилась вблизи кыргызско-узбекской государственной границы.

В ходе досмотра автомобиля был обнаружен груз – 2250 кг селитры узбекского производства и более 100 коробок с конфетами, которые были вывезены из Узбекистана и предназначены для дальнейшей реализации в Кыргызстане.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов, задержанные водители, автомашины и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/416864
Теги:
задержание, контрабанда, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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