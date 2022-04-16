МЦР просит граждан заранее подать заявку на документы до майских каникул

Согласно утвержденному проекту кабмином с 1 по 9 мая объявлены нерабочими днями. Таким образом ЦОН и межрегиональные отделы по всей стране начнут работу с 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министерство цифрового развития просит граждан заранее позаботиться о вопросах оформления и получения уже изготовленных документов с учетом сроков изготовления до предстоящих выходных дней.

Сроки изготовления паспортов:

ID-карта в обычном режиме – 12 рабочих дней;

Общегражданский паспорт – 18 рабочих дней;

Общегражданский паспорт для детей, не достигших 16 лет – 10 рабочих дней.

В срочном порядке паспорт можно получить за 2, 4 и 8 дней, а в столичных ЦОН за 3 часа.

Для оформления заявки на получение паспорта можно обратиться в любой центр обслуживания населения, межрегиональные отделы, а также в органы МСУ (айыл окмоту).