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МЦР просит граждан заранее подать заявку на документы до майских каникул

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- Назгуль Абдыразакова
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Согласно утвержденному проекту кабмином с 1 по 9 мая объявлены нерабочими днями. Таким образом ЦОН и межрегиональные отделы по всей стране начнут работу с 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министерство цифрового развития просит граждан заранее позаботиться о вопросах оформления и получения уже изготовленных документов с учетом сроков изготовления до предстоящих выходных дней.

Сроки изготовления паспортов:

ID-карта в обычном режиме – 12 рабочих дней;

Общегражданский паспорт – 18 рабочих дней;

Общегражданский паспорт для детей, не достигших 16 лет – 10 рабочих дней.

В срочном порядке паспорт можно получить за 2, 4 и 8 дней, а в столичных ЦОН за 3 часа.

Для оформления заявки на получение паспорта можно обратиться в любой центр обслуживания населения, межрегиональные отделы, а также в органы МСУ (айыл окмоту).


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URL: https://www.vb.kg/416866
Теги:
паспорт, Кыргызстан, ЦОН
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