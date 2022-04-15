Кыргызстанцы споют на международной сцене "Бессмертного полка" в Москве

9 Мая 2022 года, в день празднования 77-летия Победы, в Москве впервые откроется международная сцена "Бессмертного полка". Мероприятие пройдет на центральной площади в центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в КР.

По ее данным, для участия в концертной программе приглашены творческие коллективы и исполнители из более 50 стран мира, в том числе из Кыргызстана. Кыргызстан на международной сцене "Бессмертного полка" благодаря взаимодействию Русского дома в Бишкеке и организаторам мероприятия представят молодые, но уже известные исполнители Тимур Кожобеков и Миран Жанарбаев, которые являются победителями многих конкурсов, организованных представительством Россотрудничества в КР.

С инициативой данного мероприятия еще осенью 2019 года выступил сопредседатель ООД "Бессмертный полк России" ныне покойный народный артист СССР Василий Лановой, который озвучил приглашение творческим делегациям со всего мира приехать в столицу России на торжество, посвященное 75-летию Победы. Но тогда масштабному празднованию помешала пандемия.