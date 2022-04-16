В СИН чествовали старейших работников уголовно-исполнительной системы

На днях в стенах Службы исполнения наказаний чествовали старейших работников уголовно-исполнительной системы, биография каждого из которых может запросто стать сюжетом для уникального бестселлера или остросюжетного кинобоевика.

Руководство Совета ветеранов СИН и Управления воспитательной, социальной и психологической работы ведомства решили, по традиции, собрать коллег-старожилов в уютном кабинете главы совета, полковника в/с Алибая Нишанбаева.

С приветственным словом перед ветеранами пенитенциарной сферы Кыргызстана выступил зампредседателя СИН, полковник в/с Рахатбек Жапаров. Он сердечно поблагодарил работников старой закалки за долгие годы безупречной службы и пожелал им выдержки и крепкого здоровья.

Кроме того, им были вручены объемные продуктовые пакеты. Такая посильная матпомощь аксакалам очень актуальна в нынешнее время..