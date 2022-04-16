Бишкекчане снова нарушают правила благоустройства столицы

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории, по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" на 13 тысяч сомов оштрафованы компании "Озтопарк" (стройкомпания "Кей Джи Групп"), "Чуй Батыш Курулуш", строительно-монтажный кооператив "Фрунзенец" и "Еврострой Инвест".

За повреждение дороги по части 1 статьи 177 понесёт ответственность житель улицы Жибек-Жолу в размере 5 тысяч 500 сомов. По части 2 этой же статьи за нарушение правил вывоза грунта на 7 тысяч 500 сомов наложен штраф на жителя улицы Анкара Болотбек у.Э.

За незаконную установку рекламных щитов по части 1 статьи 179 понесут ответственность учебные центры "Филос" и "Тил Академия". Сумма штрафа для физических лиц – 3 тысячи сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району:0705003137;

- По Октябрьскому району:0551551745;

- По Первомайскому району:0555404818;

- По Ленинскому району:0550070505.