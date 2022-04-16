Погода
$ 84.99 - 85.99
€ 92.12 - 93.12

Бишкекчане снова нарушают правила благоустройства столицы

82  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, за несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории, по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" на 13 тысяч сомов оштрафованы компании "Озтопарк" (стройкомпания "Кей Джи Групп"), "Чуй Батыш Курулуш", строительно-монтажный кооператив "Фрунзенец" и "Еврострой Инвест".

За повреждение дороги по части 1 статьи 177 понесёт ответственность житель улицы Жибек-Жолу в размере 5 тысяч 500 сомов. По части 2 этой же статьи за нарушение правил вывоза грунта на 7 тысяч 500 сомов наложен штраф на жителя улицы Анкара Болотбек у.Э.

За незаконную установку рекламных щитов по части 1 статьи 179 понесут ответственность учебные центры "Филос" и "Тил Академия". Сумма штрафа для физических лиц – 3 тысячи сомов, для юридических – 13 тысяч сомов.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

- По Свердловскому району:0705003137;

- По Октябрьскому району:0551551745;

- По Первомайскому району:0555404818;

- По Ленинскому району:0550070505.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416877
Теги:
благоустройство, штраф, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  