КР начал подготовку к глобальной конференции "Стокгольм+50"

В Кыргызстане при поддержке министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и при содействии ПРООН в Кыргызстане состоялся официальный запуск национальных консультаций "Стокгольм+50". Об этом сообщает пресс-служба ПРООН.

По ее данным, в мероприятии приняли участие министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, постоянная представительница ПРООН в КР, посол Королевства Швеция в Кыргызской Республике, а также представители организаций гражданского общества, академических кругов, бизнеса, СМИ, экспертного сообщества, представители министерств, ведомств и международных организаций.

Декларация Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды была принята в 1972 году в Стокгольме (Швеция) и стала первым шагом на пути к развитию международного экологического права, признанием важности здоровой окружающей среды для людей и создание Программы ООН по окружающей среде. Спустя пять десятилетий после Стокгольмской конференции 1972 года правительство Швеции при поддержке правительства Кении проведёт в Стокгольме в течение недели Всемирного дня окружающей среды 2 и 3 июня 2022 года международную конференцию "Стокгольм+50: здоровая планета для всеобщего процветания - наша ответственность, наша возможность", куда будут направлены итоги наших национальных консультаций.