Коллектив центра по стандартизации и метрологи обратились к президенту КР

Коллектив центра по стандартизации и метрологи при министерстве экономики и коммерции опубликовал в соцсети открытое обращение к президенту Садыру Жапарову, к главе кабмина Акылбека Жапарову и министру экономики и коммерции Данияру Амангельдиеву по поводу снятия с должности их директора Ахматова Султана Маматовича. Ниже публикуем само обращение.

Открытое обращение коллектива Центра по стандартизации и метрологи при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Кыргызстандарт)

Коллектив Кыргызстандарта обеспокоен и обескуражен внезапным снятием с должности директора Ахматова Султана Маматовича.

В последнее время прослеживается не здоровая тенденция частой и внезапной смены руководства Кыргызстандарта, что пагубно влияет на результаты работы сотрудников старейшей организации Кыргызской Республики.

Султан Маматович дважды возглавлял Кыргызстандарт и показал себя как знающий и болеющий за развитие и прогрессивный рост организации, не терпящий равнодушия. На сегодняшний день такие профессионалы востребованы как никогда.

Считаем, что Султан Маматович является профессиональным квалифицированным руководителем и соответствует своей должности, очень отзывчивый к нуждам сотрудников и заинтересован в усилении роли Кыргызстандарта в развитии экономики республики.

Под руководством Султана Маматовича за короткий период времени были проведены следующие работы:

1. Заключены меморандумы по взаимовыгодному сотрудничеству с Венгерскими институтами стандартов и метрологии, Казахстан

2. Отремонтированы офисные помещения для специалистов эталонных лабораторий;

3. Отремонтированы помещения эталонных лабораторий (установлен пропускной контроль - ограниченный доступ);

4. Отремонтированы офисные помещения 3-этажа Кыргызстандарта;

5. Произведен закуп дополнительного оборудований в эталонную лабораторию;

6. Произведен закуп оборудования для оснащения лаборатории по поверке приборов фото-видео фиксации по проекту "Безопасный город";

7. Проведены работы по развитию деятельности территориальных подразделений:

- заложены мероприятия помощи по оснащению необходим оборудованием территориальных подразделений в соответствии с потребностями регионов,

- утверждение тарифов по оказанию государственных услуг территориальными подразделениями.

8. Начаты работы по изменению и улучшению сайта организации и другие работы.

9. Создал здоровый климат, в коллективе, который очень важен для сотрудников.

Мы сотрудники организации хотим подчеркнуть, что за короткий период работы директор Султан Маматович продемонстрировал только рвение и желание в сторону развития деятельности инфраструктуры качества и улучшения условий работы для сотрудников, не терпящим равнодушия в своем деле.

Для Кыргызстандарта 2022 год является юбилейным, так как в октябре организация отмечает свое 95-летие. Весь этот год коллектив Кыргызстандарта готовится отметить значимыми успехами в соответствующих областях экономики. К тому же Кыргызская Республика в лице директора Кыргызстандарта в 2022 году председательствует в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ.

Коллективу очевидно, что под руководством Султана Маматовича Кыргызстандарт может достичь высоких показателей в рамках укрепления инфраструктуры качества.

Просим прислушаться к нашему мнению и рассмотреть наше обращение о том, что терять такого руководителя с наработанным опытом НЕЛЬЗЯ!