Глава Минобраза поставил ряд условий медицинским вузам Кыргызстана

Министр образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев провел совещание с ректорами высших учебных заведений, реализующих программу подготовки медицинских специалистов, которое состоялось на базе Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в совещании также приняли участие первый заместитель министра Бактияр Орозов, заместитель министра Расул Абазбек уулу и начальник Управления высшего и среднего профессионального образования МОН КР Гульмира Абылкасымова.

"Участники обсудили вопросы о повышении качества высшего медицинского образования в Кыргызской Республике.

По итогам обсуждения министр поручил ректорам вузов до 15 июня 2022 года:

- принять меры по разрешению спорных вопросов по форме № 6, выдаваемой Министерством здравоохранения КР;

- обеспечить прохождение международной программной аккредитации сроком от 3 до 5 лет;

- обеспечить выполнение требований по учебной нагрузке преподавателей, которая не должна превышать 1,75 ставки:

- предоставить сведения об учебной нагрузке профессорско-преподавательского состава в Управление высшего и среднего профессионального образования МОН КР;

- решить вопрос с обеспеченностью вуза клинической базой (многопрофильной клиникой);

- принять меры по установлению размера оплаты за обучение иностранных студентов не менее 3000 долларов США в год;

- обеспечить библиотеки новой учебной литературой на английском языке;

- обеспечить обязательное владение профессорско-преподавательского состава английским языком на уровне:

TOEFL IBT – 55 баллов;

TOEFL IBP – 460 баллов;

TOEFL Essentials – 5 баллов;

TOEIC Reading and listening – 550 баллов;

TOEIC Speaking and Writing – 240 баллов;

IELTS – 5.5 баллов.

В случае невыполнения медицинскими вузами вышеуказанных протокольных поручений вузы будут лишены возможности принимать абитуриентов на следующий учебный год.

В настоящее время в Кыргызстане функционирует 23 вузов, реализующих медицинские и фармацевтические специальности, их них 6 – государственные вузы, 17 – негосударственные вузы".