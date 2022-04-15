Погода
$ 85.25 - 86.25
€ 94.07 - 95.07

Глава Минобраза поставил ряд условий медицинским вузам Кыргызстана

215  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев провел совещание с ректорами высших учебных заведений, реализующих программу подготовки медицинских специалистов, которое состоялось на базе Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в совещании также приняли участие первый заместитель министра Бактияр Орозов, заместитель министра Расул Абазбек уулу и начальник Управления высшего и среднего профессионального образования МОН КР Гульмира Абылкасымова.

"Участники обсудили вопросы о повышении качества высшего медицинского образования в Кыргызской Республике.

По итогам обсуждения министр поручил ректорам вузов до 15 июня 2022 года:

- принять меры по разрешению спорных вопросов по форме № 6, выдаваемой Министерством здравоохранения КР;

- обеспечить прохождение международной программной аккредитации сроком от 3 до 5 лет;

- обеспечить выполнение требований по учебной нагрузке преподавателей, которая не должна превышать 1,75 ставки:

- предоставить сведения об учебной нагрузке профессорско-преподавательского состава в Управление высшего и среднего профессионального образования МОН КР;

- решить вопрос с обеспеченностью вуза клинической базой (многопрофильной клиникой);

- принять меры по установлению размера оплаты за обучение иностранных студентов не менее 3000 долларов США в год;

- обеспечить библиотеки новой учебной литературой на английском языке;

- обеспечить обязательное владение профессорско-преподавательского состава английским языком на уровне:

TOEFL IBT – 55 баллов;

TOEFL IBP – 460 баллов;

TOEFL Essentials – 5 баллов;

TOEIC Reading and listening – 550 баллов;

TOEIC Speaking and Writing – 240 баллов;

IELTS – 5.5 баллов.

В случае невыполнения медицинскими вузами вышеуказанных протокольных поручений вузы будут лишены возможности принимать абитуриентов на следующий учебный год.

В настоящее время в Кыргызстане функционирует 23 вузов, реализующих медицинские и фармацевтические специальности, их них 6 – государственные вузы, 17 – негосударственные вузы".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416883
Теги:
вуз, Кыргызстан, медицина, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  