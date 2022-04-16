В Бишкеке обсудили угрозу биологических лабораторий США в ЦА

На площадке дискуссионного клуба "Пикир" международные эксперты обсудили тему: "Угроза биологических лабораторий США в Центральноазиатском регионе: опыт Украины". Партнёром мероприятия выступила интернет-газета "РИДУС".

В мероприятии приняли участие журналисты, учёные-медики, политики, политические аналитики, эксперты по вопросам безопасности, общественные деятели Кыргызстана, России, Казахстана, Армении, Болгарии.

В ходе дискуссии эксперты обсудили цели и задачи биологических лабораторий на территории Украины, работавших по программам Пентагона; возможные угрозы, исходящие от американских биолабораторий, для Центральной Азии, Закавказья и других стран постсоветского пространства, выработали экспертные рекомендации государственным и общественным институтам по обеспечению биологической безопасности Кыргызстана и стран-союзников.

Глава Евразийского аналитического клуба (Россия) Никита Мендкович рассказал об общих принципах работы биолабораторий США на территории постсоветских республик, на основе своих исследований:

"Военная спецоперация России дала дополнительный материал, подтверждающий ранние исследования. То, что мне, например, в прошлые годы удалось собрать о работе биолабораторий США в Казахстане и Узбекистане, дополнительно иллюстрирует украинский материал. В свой доклад я включил трофейные документы, опубликованные Министерством обороны РФ, а также ранние материалы, касающиеся других государств. Постараюсь на основе документов показать некоторые общие принципы функционирования военных биологических объектов США в странах бывшего СССР.

В 1972 году была принята Конвенция о запрещении биологического оружия. Но в 2001-м году США заблокировали предложение группы экспертов ООН о принятии протокола по контролю над её соблюдением. Исследования, связанные с биологическим оружием в Соединённых Штатах, официально ведёт Агентство по сокращению военных угроз (DTRA) Департамента обороны США. До 1997 года оно носило название Агентство специальных вооружений (Defense Special Weapons Agency), а ранее - Ядерное агентство обороны. Зарубежные исследования ведутся в рамках программы "Совместной программы сокращения угроз" Пентагона. В 2021 году в рамках этой программы на работы, связанные с изучением оружия массового поражения, США истратили 360 миллионов долларов.

В 2018 году группа европейских биологов опубликовала в журнале Science исследование, доказывающее на основе открытых источников направленность разработок армии США на создание биологического оружия. Финансируемые американской армией разработки генетически модифицированных вирусов растений не имеют мирного назначения и пригодны только для проведения диверсий против АПК противника с целью провоцирования голода и экономического кризиса.

Зарубежные биопрограммы армии США действуют, в частности, в следующих странах. Украина: не менее 15 лабораторий (Киев, Львов, Одесса Ужгород, Винница, Харьков, Херсон). Казахстан: не менее шести лабораторий (основные объекты - в Алматы и посёлке Гвардейском). Узбекистан: одна лаборатория (Ташкент) и периферийные станции.

На 2007 год DTRA выделило два гранта на исследование бруцеллеза на территории Узбекистана и Южного Казахстана. Результат - вспышка бруцеллеза в Казахстане в 2008-2013 годах. В Жамбылской области в этот период число очагов бруцеллеза увеличилось в два раза. Исследования штаммов бруцеллеза на юге Казахстана зафиксировали их генетическую близость к штаммам, распространённым в странах Западной Европы и Латинской Америки, – в Италии (Сицилия), Португалии, Бразилии.

Можно говорить о том, что деятельность американских биолабораторий на территории стран ЦА и Украины напрямую угрожает как России, так и странам ЕАЭС".

Экс-сотрудник СБУ, основатель Центра расследований UkrLeaks (Россия) Василий Прозоров рассказал что при строительстве биолабораторий на Украине нормы безопасности нарушались под давлением, а сами лаборатории стали по сути мини-базами США на территории страны. О безопасности местного населения никто не думал.

"В последнее время я провожу много времени в зоне проведения специальной военной операции. Новых документальных материалов не так много, но попадаются очень интересные люди - они могут пролить свет на деятельность биолабораторий, которые под эгидой Министерства обороны США организовывались и работали на территории Украины. В частности, мне удалось встретиться и очень плотно пообщаться с бывшим министром по чрезвычайным ситуациям Украины Владиславом Ивановичем Деличко. Это очень грамотный специалист именно по техногенным катастрофам. От Владислава Ивановича я узнал некоторые очень интересные вещи о деятельности этих лабораторий и даже больше - о деятельности американских кураторов в центральных органах исполнительной власти в Украине. В частности, он как бывший министр по ЧС непосредственно участвовал в разработке различной нормативно-правовой документации и отмечает, что с 2007-2008 годов американские кураторы, которые работали во всех министерствах и ведомствах Украины, получили такую власть, что без согласования с ними ни один нормативно-правовой акт органов исполнительной власти не принимался. Они давали рекомендации, и без их рекомендации ни один документ в жизнь не претворялся.

Так же было и в Министерстве охраны и здоровья, в Министерстве по ЧС. И вот Деличко, рассказывая о деятельности биолабораторий на Украине, приводил интересные примеры. Вы, наверное, знаете что одна из этих лабораторий находилась в городе Мерефе Харьковской области. Когда американское Министерство обороны выделило деньги на строительство там биолабораторий, "Харьковпроект" - проектная организация, которая должна была разрабатывать проектную документацию для строительства этой лаборатории - сделала свой пакет документов на строительство лабораторий максимум второго уровня защиты. И то с большой натяжкой, потому что специалисты "Харьковпроекта" и Харьковского областного управления здравохранения, МЧС заявляли, что невозможно в этом месте строить лаборатории выше, чем второго уровня опасности патогенов, с которыми работала бы эта лаборатория. После этого из Киева - из посольства США - раздался очень серьёзный звонок, конкретно надавили через центральные органы власти на харьковчан и быстро подписали пакет документов на строительство лаборатории уже 3-го уровня опасности.

Рассказывая об этом, Владислав Иванович открытым текстом заявляет, что именно под давлением американской стороны на территории Украины строились лаборатории, которые работали с особо опасными патогенами, причём идущие вразрез с требованиями украинского законодательства, особенно в сфере безопасности. Он как специалист может это ответственно заявлять. И вот, получается такая ситуация, что с нарушениями требований украинского законодательства на территории Украины были открыты десятки таких лабораторий, которые фактически являлись экстерриториальными по отношению к Украине. То есть там была даже своя охрана, как говорит Владислав Иванович, его сотрудники, которые должны были проверять режим техногенной безопасности на этих объектах, не имели туда права доступа. В принципе, никто из украинских контролирующих органов туда попасть не мог. Там даже находилась вооружённая охрана. То они есть фактически представляли собой военные базы США на территории Украины. Таким образом, мы получаем подтверждения, что американская сторона абсолютно плевала на то, что будет с местным населением, какие законы действуют на этой территории. Они преследовали одну цель: вынести особо опасные исследования с территории своей страны во избежание каких-то неприятностей. И делать на чужой территории, по сути, всё, что заблагорассудится, поскольку никто из местной власти никак не мог этому воспрепятствовать.

Хотел бы обратиться к представителям среднеазиатских государств, где есть такие лаборатории. Уважаемые господа, это – бомбы замедленного действия на территории ваших стран! И не дай бог, чтобы они когда-то сработали.

Господин Деличко подметил ещё одну очень важную вещь: в работе таких лабораторий существует целая масса регламентов, требований безопасности, которые нужно соблюдать. Когда лаборатория ликвидируется, мало вывезти оттуда образцы патогенов и штаммов. Есть целый комплекс мер: как надо обращаться, например, даже с лабораторной посудой, с устройствами безопасности, со средствами индивидуальной защиты. Не дай бог, где-то останутся следовые остатки какого-то патогена. Я уверен, что когда эвакуировали лаборатории на территории Украины, это всё не соблюдалось, так как это требует большого количества времени. Боюсь, что нарушение этих правил безопасности может в конечном итоге вылиться в эпидемию среди мирного населения Украины. Поэтому хочу предостеречь вас: у вас может случиться такая же проблема!".

По итогам дискуссии участники круглого стола выработали следующие предложения и рекомендации: