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В Бишкеке проходит олимпиада по математике, химии, биологии, информатике

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке проходит республиканский этап Национальной олимпиады по математике, химии, биологии, информатике и физике, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Олимпиада по математике, химии, биологии, информатике проходит на базе Международного университета "Ала-Тоо", по физике – на базе Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. В IV этапе Национальной олимпиады участвуют 119 школьников.

Министерство образования и науки для формирования команды учащихся и их подготовки для участия в Международных олимпиадах с 2019-2020 учебного года проводит Альтернативную олимпиаду по физике, математике, биологии, химии и информатике. По итогам успешного пилотирования в 2022 году ей дан статус Национальной олимпиады.

Олимпиада проводится ежегодно в 4 этапа в онлайн и оффлайн режимах.

- в I этапе могут участвовать желающие школьники.

- во II этапе – те, кто получил самый высокий балл в I этапе, не менее 50% от общего количества участников на предыдущем этапе;

- в III этапе – те, кто получил самый высокий балл во II этапе, не более 100 человек от общего количества участников предыдущего этапа;

- в IV этапе – те, кто получил самый высокий балл в III этапе, не более 20 человек; и те, кто получил самый высокий балл в IV этапе Республиканской олимпиады школьников текущего года, не более 15 человек;

- медалисты Международных олимпиад IMO, IBO, IOI, IPHO, ICHO предыдущего года. Они могут участвовать в IV этапе олимпиады, минуя предыдущие 3 этапа.

Участникам дано право принимать участие в Национальной олимпиаде, а также в Республиканской олимпиаде.

Победителями Национальной олимпиады становятся учащиеся, которые получили самые высокие баллы.

Церемония награждения победителей Национальной олимпиады состоится 18 апреля в 10 часов в конференц-холле Кыргызской государственной медицинской академии имени И. Ахунбаева.


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URL: https://www.vb.kg/416885
Теги:
Министерство образования, образование, Бишкек, Кыргызстан
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