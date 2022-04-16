Почему доллар падает, а цены растут. Объясняет Госантимонополия

В Кыргызстане Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции сообщила о причинах роста цен на социально значимые товары (сахар, растительное масло, мука, хлеб, минеральные удобрения, ГСМ).

"Повышение курса доллара США не единственный фактор повышения цен на отдельные продукты питания. Заметное повышение цен на отдельные продукты питания отмечалось еще в 2021 году, в связи с неурожаем сахарной свеклы, масличных культур и др. сельскохозяйственных культур в странах поставщиках и разрывом товаропроводящей цепи вследствие пандемии.

Кроме того, рост цен обусловлен повышением цен на ГСМ. С начала 2021 года на внутреннем рынке наблюдается рост розничных цен на бензин на 80% и дизельное топливо более чем на 75%. Причиной тому является повышение оптово-отпускных цен российскими НПЗ на более чем 100%.

Таким образом, к повышению цен привели возросшие издержки производителей (затраты на ГСМ, оборудование, комплектующие/запчасти к оборудованию и сельхозтехнике, подорожание удобрений, упаковочные материалы, заработная плата и др.)", - говорится в сообщении Антимонопольного органа.

Также предприниматели заключают контракты с импортерами до одного месяца, а иногда и более в зависимости от сезона. Таким образом, поставщиками контракты были заключены на поставку товаров, когда цена доллара изменялась (95 - 105 - 95 - 88 - 86 сомов).

"Экспортные цены продолжают расти в странах производителях и на каждую партию товара выставляется цена с удорожанием от 5 до 20%, что не позволяет пересмотреть цены даже с учетом того, что курс доллара имеет тенденцию снижения", - говорится в сообщении Госантимонополии.

В настоящее время, в рамках мер принимаемых Кабинетом Министров Кыргызской Республики и государственными органами, в том числе с учетом установления ставки НДС на импорт в размере 0% на ряд товаров (сахар и растительное масло) способствует дальнейшему сдерживанию цен.

Сообщается, что мониторинг цен на социально значимые товары в апреле т.г. показал стабилизацию цен, а также отсутствие резкого роста цен по сравнению с мартом 2022 года.

Сегодня цены на социально значимые товары в Кыргызской Республики сложились ниже, чем в государствах – членах ЕАЭС и соседних странах, что говорит о достигнутом положительном эффекте в рамках проделанной работы.

Средние рыночные сравнительные цены на 13.04.2022г. в государствах-членах ЕАЭС и соседних странах (в сомах по курсу НБКР)

Наименование товара Кыргызстан Казахстан Россия Белоруссия Армения Таджикистан Узбекистан Сахар-песок (кг) 83 98 85 65 90 120 80 Масло подсолнечное рафинированное (литр) 167 170 140 130 230 230 225

Государственное регулирование цен (тарифов) допустимо только на товары, работы, услуги субъектов естественной монополии, к которым относятся субъекты ЖКХ (централизованное водоснабжение и канализация), услуги Кыргызтелекома, Кыргызпочтасы, железнодорожные перевозки, аэронавигация воздушных полетов (взлет посадка).

Цены и тарифы на конкурентных рынках, таких как реализация швейных ниток, мыло-моющей продукции (мыло, порошок и тд.), офисной бумаги, жалюзи, гвозди, перевозка грузов, мебели, технического оборудования для офиса и т.д. Службой не регулируются и складываются исходя из рыночных принципов. Рост цен на таких рынках связан с объективными причинами, основные из которых уже отмечены выше.