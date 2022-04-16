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В Бишкеке будущие парикмахеры создавали прически на тему защиты экологии

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в честь своего 55-летия профессиональный лицей коммуникаций и информационных технологий №98 провел день открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба лицея.

Свои работы представили учащиеся отделения парикмахерского мастерства и визажа. Они выполняли прически в режиме реального времени, демонстрируя свои знания и навыки, полученные за период обучения.

Будущие парикмахеры и визажисты должны были использовать в своих прическах и макияже природные символы. Это было сделано для того, чтобы затронуть проблемы экологии и защиты окружающей среды.

"Сегодня вопросы экологии, защиты окружающей среды выдвигаются на первый план среди глобальных приоритетов мирового сообщества. Наша страна не осталась в стороне, президент Садыр Жапаров подписал Указ "Об объявлении 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости", - напомнили организаторы смотра, объясняя идею для будущих мастеров.

В качестве гостей в лицей пришли представители Министерства образования и науки, руководители и мастера ведущих салонов красоты Бишкека, директора школ, родители и выпускники.

"Это мероприятие - один из путей достижения успеха, благодаря ему повышается самооценка учащихся, статус учебного заведения, открываются новые имена в парикмахерском искусстве", - добавили в лицее.


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URL: https://www.vb.kg/416887
Теги:
Министерство образования, образование, экология, конкурс красоты, колледжи
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