В кабмине обсудили развитие производства автобусов в Кыргызстане

В Бишкеке заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провел совещание по вопросам поддержки и развитию отечественного производства по выпуску современных автобусов средней и большой вместительности. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В совещании приняли участие представители мэрий городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, а также руководство компании "Белес" и представители профильных государственных органов.

Бакыт Торобаев отметил важность развития отечественного пассажирского транспорта и необходимость обновления общественного транспорта в регионах, создания соответствующих условий для пассажиров.

В ходе совещания были презентованы электробусы, производимые компании "Белес". В настоящее время автобусы проходят сертификацию соответствия нормам технического регламента, этот процесс будет завершен в мае текущего года.

Руководство мэрии города Оша выразило готовность приобрести автобусы в установленном порядке. Мэр города Джалал-Абад Эрнисбек Ормоков и представители компании "Белес" обсудили возможность предоставления городу одного автобуса для тестирования транспорта и определения удобства перевозки пассажиров.

Профильным государственным органам и местным органам власти поручено представить предложения по улучшению инфраструктуры общественного транспорта.