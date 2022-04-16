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Кыргызско-Турецкая больница перешла на баланс мэрии Бишкека

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке кыргызско-турецкая больница "Дружба" переходит на баланс мэрии столицы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Благодаря усилиям Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек "Больничный корпус на территории городской клинической больницы №1(экспериментальный)" общей площадью 10037,4 м2 по адресу: ул. Фучика №15/2, построенный в рамках реализации Проектного соглашения о сотрудничестве между Турецким агентством по сотрудничеству и координации при аппарате премьер –министра Турецкой Республики, мэрией Бишкека, министерством здравоохранения КР передан в муниципальную собственность.

Отметим, больница построена в 2017 году при поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

Она оснащена необходимым оборудованием и рассчитана на 72 койки, из них 21 – реанимационные, в больнице имеются ангиограф; компьютерная томография; магнитно-резонансная томография; маммография; рентген-оборудование; УЗИ; гастроскоп; эхокардиограф и многие другие диагностические приборы. гастроэнтерологии общая хирургия.


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URL: https://www.vb.kg/416892
Теги:
здравоохранение, Турция, Бишкек, Кыргызстан, больница
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