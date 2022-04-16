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Около мусорного бака в Париже обнаружили скрипку за 100 тысяч евро

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- Дарья Таирова
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В Париже около мусорного бака прохожая обнаружила скрипку конца XIX века. Об этом сообщает газета Ouest-France.

Как отмечает издание, инструмент был украден у 55-летнего музыканта оркестра Елисейских полей Энрико Тедде (Enrico Tedde) в ноябре 2021 года. Стоимость скрипки с подписью знаменитого венецианского скрипичного мастера Джулио Дегани составляет 100 тысяч евро. "В футляре была моя скрипка, немного грязная. Она слегка расклеилась, мост чуть-чуть сместился", - поделился скрипач.

Отмечается, что нашедшая скрипку женщина отказалась от вознаграждения и пожелала остаться неизвестной. Однако она приняла приглашение на концерт, посвященный 30-летию оркестра Елисейских полей. Он пройдет 15 мая.


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URL: https://www.vb.kg/416893
Теги:
музыка, Франция
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