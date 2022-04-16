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Государству вернули участок стоимостью более 82 млн. сомов

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане ГКНБ совместно со Следственным управлением Генеральной прокуратуры в рамках уголовного дела по факту коррупции (ч.1 ст.336 УК КР) возмещен ущерб на сумму более 82 миллионов сомов в виде возврата земельного участка общей площадью 62 га, принадлежащих ОАО "Бишкекский машиностроительный завод", расположенный в Сокулукском районе Чуйской области. Сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе следствия установлена непосредственная причастность должностных лиц органов прокуратуры, Госрегистра Сокулукского района и ОАО "БМЗ" к организации данного преступления.

В рамках уголовного дела были задержаны сотрудник Генеральной прокуратуры, сотрудник ОАО "БМЗ" и двое граждан.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других причастных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/416900
Теги:
ГКНБ, земельный участок, коррупция, Кыргызстан
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