Государству вернули участок стоимостью более 82 млн. сомов

В Кыргызстане ГКНБ совместно со Следственным управлением Генеральной прокуратуры в рамках уголовного дела по факту коррупции (ч.1 ст.336 УК КР) возмещен ущерб на сумму более 82 миллионов сомов в виде возврата земельного участка общей площадью 62 га, принадлежащих ОАО "Бишкекский машиностроительный завод", расположенный в Сокулукском районе Чуйской области. Сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе следствия установлена непосредственная причастность должностных лиц органов прокуратуры, Госрегистра Сокулукского района и ОАО "БМЗ" к организации данного преступления.

В рамках уголовного дела были задержаны сотрудник Генеральной прокуратуры, сотрудник ОАО "БМЗ" и двое граждан.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других причастных лиц.