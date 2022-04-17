Совета ЕЭК обнулил пошлины по товарам критического импорта

В Москве 15 апреля текущего под председательством первого зампреда кабмина Кыргызстан Арзыбека Кожошева состоялось очередное заседание Совета Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На повестке дня заседания Совета были обозначены 49 вопросов, в том числе вопрос о временном обнулении ставок таможенных пошлин по широкой номенклатуре товаров критического импорта. По результатам обсуждения данный вопрос был одобрен Советом. Так, были согласованы инициативы примерно по тремстам позициям.

Отметим, что обнуление пошлин затронет, в частности, фармацевтическую продукцию, товары, необходимые для использования текстильной отрасли, семена, удобрения, электрические оборудования, отдельные виды бумаги и картона и другие позиции.

Одним из важных решений для Кыргызстана стал вопрос предоставления дополнительных квот в объеме 35 тысяч тонн на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового.

Далее Совет Евразийской экономической комиссии увеличил стоимостные нормы ввоза в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов до 1000 евро и весовые нормы – до 31 кг. Речь идет о ввозе сопровождаемого и (или) несопровождаемого багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещения в пешем порядке. До принятия этого решения беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования составлял 500 евро и 25 кг.

Совет ЕЭК утвердил Порядок взаимодействия государств ЕАЭС и Комиссии при введении и отмене странами ограничений во взаимной торговле товарами. Порядок позволит минимизировать негативные последствия вводимых ограничений за счет открытых предсказуемых действий государств-членов, обоснований необходимости сроков их введения, информирования госорганов и бизнес сообщества государств-членов.

Члены Совета договорились увеличить до двух лет временный ввоз некоторых категорий товаров без уплаты таможенных пошлин и налогов. Ранее этот срок составлял один год.

Принято решение о новом основании для предоставления беспроцентной отсрочки или рассрочки по уплате ввозных таможенных пошлин сроком до шести месяцев.

Особо значимым решением Совета стало Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании. Данное решение позволит активизировать развитие рынка услуг страхования, повышение социально-экономической роли страхования в создании механизма компенсации потерь и аккумулирования финансовых ресурсов.

Решением Совета ЕЭК в качестве меры поддержки бизнеса стран ЕАЭС на один год продлен срок действия акта экспертизы товаров, находящихся в Евразийском реестре. Документ необходим для включения сведений о товаре в Евразийский реестр промышленных товаров, формируемый Комиссией по Правилам страны происхождения товаров для целей госзакупок.

Утверждена Повестка предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 26-27 мая текущего года в городе Бишкеке.

Также, в рамках заседания Совета ЕЭК были рассмотрены и другие вопросы, в том числе затрагивающие интересы бизнеса.