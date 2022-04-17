Депутат городского кенеша Каракола задержан за хулиганство с оружием

За хулиганство задержан действующий депутат городского кенеша Каракола. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

15-апреля текущего года с заявлением в ОВД Каракола обратился 19-летний местный житель А.А. о том, что 7 апреля этого же года примерно в 03:00 ночи в одном из ночных клубов города, без каких-либо причин его избили двое парней по прозвищу "Чуба" и "Дани', с которыми он был ранее знаком. По словам потерпевшего, парень по прозвищу Чуба держа в руках пистолет, и угрожая расправой выстрелил в сторону его ног. В тот же момент второй парень по прозвищу Дани душил и бил, тем самым нанеся ему телесные травмы.

Заявление было зарегистрировано в ЕРП ОВД Каракола и было возбуждено уголовное дело по ст. 280 (Хулиганство).

В тот же день в ходе полученной следственной поручении, сотрудниками ОУР ОВД Каракол совместно с бойцами ОСО по Иссык-Кульской области ПСН МВД КР проведено ряд оперативных мероприятий и задержан один из подозреваемых. Им оказался 27-летний действующий депутат городского кенеша г. Каракол К.М. В ходе производства обыска личного авто подозреваемого К.М. был изъят пистолет неизвестной марки без соответствующих разрешительных документов и удостоверение подтверждающий мандат депутата местного кенеша. Назначена судебное-баллистическая экспертиза на определение марки изъятого оружия.

Подозреваемый К.М свою вину признал полностью и в соответствии со статьей 96 УПК КР был водворён в ИВС ОВД г. Каракол.