Компания из ОАЭ намерена построить в Кыргызстане солнечную электростанцию

В Бишкеке заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев провел встречу с представителями компании "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Бакыт Торобаев рассказал о гидроэнергетическом потенциале страны, подчеркнув приоритетность развития проектов в сфере возобновляемых источников энергии, и призвав компанию к сотрудничеству в реализации совместных проектов в сфере энергетики.

Представители компании "Masdar", являющиеся мировым лидером в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития городов, выразили готовность к сотрудничеству в реализации проектов по строительству солнечной станции мощностью 200 мегаватт на первом этапе.