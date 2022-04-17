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Компания из ОАЭ намерена построить в Кыргызстане солнечную электростанцию

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев провел встречу с представителями компании "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Бакыт Торобаев рассказал о гидроэнергетическом потенциале страны, подчеркнув приоритетность развития проектов в сфере возобновляемых источников энергии, и призвав компанию к сотрудничеству в реализации совместных проектов в сфере энергетики.

Представители компании "Masdar", являющиеся мировым лидером в области возобновляемых источников энергии и устойчивого развития городов, выразили готовность к сотрудничеству в реализации проектов по строительству солнечной станции мощностью 200 мегаватт на первом этапе.


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URL: https://www.vb.kg/416906
Теги:
ОАЭ, электричество
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