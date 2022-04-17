Ошане массово вышли на субботник

В Оше 16 апреля прошел общегородской субботник. В мероприятиях приняли активное участие трудовые коллективы всех городских организаций, учреждений и ведомств, муниципальных предприятий и служб, сотрудники учреждений системы здравоохранения, образования, в том числе вузов и детских садов, жители всех МТУ города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В рамках работ по уборке городской территории проведены мероприятия по очистке территории от мусора, побелке деревьев, мойке и покраске фасадов предприятий, дорожных парапетов, уборке тротуаров и арычных сетей.

По предварительной информации в общегородском субботнике приняли участие информации более 20 тысяч человек. Согласно данным СМП "Ош-Тазалык" на полигон вывезено около 1300 кубов мусора.