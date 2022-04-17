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Во время субботника в Бишкеке высадили больше 900 саженцев деревьев

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в субботу, 16 апреля, во всех районах столицы было высажено 920 молодых саженцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Посадки начались с раннего утра в Карагачевой роще, бульварах Эркиндик и Молодой Гвардии, в сквере Правительственном и других зеленых зонах Бишкека. Сегодня высаживали саженцы ясеня, тополя, катальпы, берёзы и каштана.

Такое видовое разнообразие поможет скорее озеленить новые парки столицы, а также сыграет большую роль в очищении воздуха.

Мэрия столицы благодарит за поддержку неравнодушных к озеленению города горожан и организации. Это большой вклад в развитие столицы и лучшее наследие для потомков.


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URL: https://www.vb.kg/416911
Теги:
субботник, Бишкек, деревья, деревья в Бишкеке
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