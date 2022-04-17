Обсуждается возможность импорта кыргызских товаров в Южную Корею

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Корея Аида Исмаилова провела встречу с Президентом Ассоциации импортеров Кореи (КОИМА) Бён Кван Кимом. Обэтом сообащете пресс-служба посольства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Кореей. В частности, Посол Аида Исмаилова выразила намерение кыргызской стороны увеличить объемы торговли с Южной Кореей. Отметила, что Кыргызстан заинтересован в расширении торговли путем налаживания поставок отечественной продукции в Южную Корею.

Со своей стороны, президент Ассоциации Бён Кван Ким проинформировал, что КОИМА в своей деятельности, ориентированной на импорте зарубежных товаров и продуктов в Корею, в связи с чем, тесно сотрудничает с иностранными компаниями и оказывает содействие в расширении связей с потенциальными корейскими предприятиями.

По итогам встречи достигнута договоренность участия кыргызских компаний в предстоящей международной выставке "Import Goods Fair" в период с 23 по 25 июня т.г. в г. Сеул, где представится возможность для продвижения уникальных национальных продуктов Кыргызстана на рынок Южной Кореи.

Также на базе КОИМА состоялась встреча Посла КР А.Исмаиловой с руководителями южнокорейских компаний (членами Ассоциации), заинтересованные в сотрудничестве с Кыргызстаном. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о налаживания сотрудничества в сфере торговли между странами. Кроме того, достигнута договоренность о проведении бизнес-форума в рамках международной выставки "Import Goods Fair".