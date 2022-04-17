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В Бишкеке реставрируют дом первого градоначальника Ильи Терентьева

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке приступили к реставрации дома первого градоначальника Пишпека купца Ильи Терентьева, расположенного на территории парка имени Кычана Джакыпова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и информации.

Ранее, в начале этого года состоялось совещание с участием Азамата Жаманкулова, руководителя научно-проектного института "Кыргызрееставрация" Жумамеделя Жумабаева, представителей Ассоциации "Дордой" и других соответствующих специалистов, и было начато проведение ремонтных работ по восстановлению дома Ильи Терентьева, который является одним из важнейших исторических объектов будущего века в Бишкеке.

В настоящее время проводится тщательная подготовка к ремонту дома.

Министр культуры Азамат Жаманкулов пришел посмотреть как продвигаются реставрационные работы. Уже сняли второй этаж, построенный из бревен. Осталось лишь кирпичное основание.


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URL: https://www.vb.kg/416914
Теги:
Министерство культуры и туризма, музей, памятник, Бишкек, история
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