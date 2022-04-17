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Нутрициолог назвала наиболее богатые витаминами продукты

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- Наталья Крайнова
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Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала наиболее богатые витаминами продукты в беседе с RT.

По ее словам, обычно после зимы у многих пациентов наблюдаются проблемы с витамином С. Она отметила, что он в больших количествах содержится в цитрусовых, а также в брокколи.

Нутрициолог порекомендовала добавлять в свой рацион больше овощей.

"Цветная капуста, кабачки, шпинат насыщены витаминами и антиоксидантами, полезными для организма", - сказала она.

Также специалист сообщила, что железо и витамины группы В содержатся в бобовых, однако они не так хорошо усваиваются организмом, как мясные продукты. Она подчеркнула, что в связи с этим у многих вегетарианцев наблюдается дефицит железа и витаминов группы В.

Писарева добавила, что у большинства россиян наблюдается дефицит витамина D из-за нехватки солнца и недостаточного употребления качественных морепродуктов.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко сообщила, что популярные "полезные" продукты, такие как мюсли, обезжиренные молоко или йогурт, а также банановые чипсы, на самом деле могут принести вред здоровью. Специалист пояснила, что мюсли - это обработанные хлопья, которые быстро готовятся, но при этом также очень быстро повышают уровень сахара в крови. Из-за этого поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, снижающий сахар, и человек снова хочет есть, пояснила Кононенко.


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URL: https://www.vb.kg/416917
Теги:
здоровье
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