Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера "Москва"

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов встретился с экипажем затонувшего флагмана Черноморского флота России - крейсера "Москва". Сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

"Адмирал <...> довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут "бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-морском флоте".

"Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль будет уволен и убудет с постановкой на воинский учет", - добавил Евменов в видеосюжете, опубликованном телеканалом "Звезда".

Вечером в четверг Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли Черноморского флота.

Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

Водоизмещение корабля составляло 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. Он имел на вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистему АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.