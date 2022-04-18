Прогноз погоды до 20 апреля

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 18 по 20 апреля.

Бишкек

18 апреля Ночь 11 … 13 °C день 28 … 30 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

19 апреля Ночь 12 … 14 °C день 23 … 25 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

20 апреля Ночь 10 … 12 °C день 21 … 23 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

Ош

18 апреля Ночь 14 … 16 °C день 31 … 33 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

19 апреля Ночь 15 … 17 °C день 26 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

20 апреля Ночь 13 … 15 °C день 23 … 25 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь

Чуйская область

18 апреля Ночь 10 … 15 °C день 26 … 31 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

19 апреля Ночь 11 … 16 °C день 23 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

20 апреля Ночь 9 … 14 °C день 18 … 23 °C Ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории дождь

Чолпон-Ата

18 апреля Ночь 7 … 9 °C день 19 … 21 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

19 апреля Ночь 9 … 11 °C день 20 … 22 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

20 апреля Ночь 6 … 8 °C день 16 … 18 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков