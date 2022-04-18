В Кыргызстане на 18 апреля новых случаев COVID-19 не зарегистрировано

В Кыргызстане на 18 апреля новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией не зарегистрировано. Об этом сообщает Минздрав.

За весь период пандемии было зарегистрировано – 200 980 случаев заражения COVID-19.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике от COVID-19 выздоровели 7 человек.

За весь период выздоровели – 196 331 человек.

Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. Всего за весь период скончался – 2991 человек.

В стационарах на лечении в настоящий момент находятся 27 человек. На амбулаторном лечении – 40 человек.