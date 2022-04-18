Скончалась народная артистка Кыргызской Республики Айтажи Шабданова

17 апреля в возрасте 75 лет скончалась народная артистка Кыргызской Республики, актриса Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура Айтажи Шабданова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Справка: Шабданова Айтажи родилась 16 июня 1946 года в Араванском районе Ошской области. В 1980 году окончила Ташкентский театральный институт им. Островского, факультет музыкальной драмы.

Айтажи Шабданова увлеклась театром с юного возраста. В 14 лет начала выступать в Ошском государственном академическом узбекском музыкально-драматическом театре имени С.М. Кирова (ныне театр Бабура). Шабданова, посвятившая свою жизнь развитию кыргызской и узбекской культуры и театрального искусства, проработала в театре до последнего дня своей жизни.

На сцене театра Бабура она великолепна сыграла роль Курманжан датки по драме народного писателя Султана Раева "Канышанын көз жашы" и Толгонай "Материнское поле" Чингиза Айтматова и др. В 1975 году ей было присвоено звание заслуженной артистки КР, в 1980 году она стала народной артисткой Кыргызской Республики.