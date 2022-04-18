В Бишкеке обнаружен схрон огнестрельного ружия

ГКНБ в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, в Бишкеке установлен схрон огнестрельного оружия и наркотических веществ.

Так, по оперативным данным, ночью 10 апреля сего года, неустановленными лицами был спрятан мешок в строительных отходах, расположенных напротив одной из мечетей Бишкека.

14 апреля текущего года в рамках ЖУИ, зарегистрированного в целях организации проверочных мероприятий, проведен осмотр этой местности. В результате под бетонной плитой был обнаружен мешок белого цвета, внутри которого имелись две единицы огнестрельного оружия (обрез) калибра 32 и 12 миллиметров, 11 штук металлических гильз, 3 единицы свето-шумовых гранат и вещество, завернутое в пищевую полиэтиленовую пленку со специфическим запахом, темно-зеленного цвета, примерным весом около 3 килограммов (возможно гашиш).

В настоящее время, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление причастных лиц, к вышеуказанным обнаруженным предметам, назначены соответствующие экспертизы.