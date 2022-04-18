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В Андижанской области учитель заставил ребенка выпить воду из арыка

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- Назгуль Абдыразакова
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В Избосканском районе Андижанской области Узбекистана произошел скандал между учителем и учеником. Об этом сообщает телеканал "Замон".

Согласно данным телеканала, учитель заставил выпить ребенка воду из арыка из-за опоздания на урок. Пострадавшим учеником оказался мальчик из 6-го класса.

Одноклассники также сообщили, что учитель заставил ребенка съесть лист груши. Отмечается, что учителя разозлило то, что ребенок грубо отвечал на его вопросы. Телеканал также сообщил, что учитель и ребенок являются родственниками. После инцидента ребенок был доставлен в больницу для проверки его здоровья, к счастью, с учеником все в порядке и в настоящее время он находится дома.

Источник: upl.uz


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URL: https://www.vb.kg/416950
Теги:
Узбекистан, школа
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