В Андижанской области учитель заставил ребенка выпить воду из арыка

В Избосканском районе Андижанской области Узбекистана произошел скандал между учителем и учеником. Об этом сообщает телеканал "Замон".

Согласно данным телеканала, учитель заставил выпить ребенка воду из арыка из-за опоздания на урок. Пострадавшим учеником оказался мальчик из 6-го класса.

Одноклассники также сообщили, что учитель заставил ребенка съесть лист груши. Отмечается, что учителя разозлило то, что ребенок грубо отвечал на его вопросы. Телеканал также сообщил, что учитель и ребенок являются родственниками. После инцидента ребенок был доставлен в больницу для проверки его здоровья, к счастью, с учеником все в порядке и в настоящее время он находится дома.

Источник: upl.uz